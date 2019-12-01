Inacción de diputados ante iniciativas en favor de la diversidad en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 2 de octubre de 2025.- Integrantes de colectivos LGBTTTIQ+ señalaron a los diputados locales como omisos, pasivos y tibios para legislar a favor de la comunidad de la diversidad.

Al respecto, Raúl Martínez, del Colectivo Michoacán Diversidad, indicó que, en el caso de la legisladora local morenista Fabiola Alanís, cuando era titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, mostró interés en el tema del transfeminicidio, pero en la actualidad consideran que solo existe simulación.

"Ella decía que le urgía posicionar el tema de transfeminicidio, la iniciativa ya la tiene ahí y no ha querido moverla... La transformación con simulación no avanza en Michoacán", expresó el activista.

Agregó que están preparando una estrategia para presionar al Congreso de Michoacán para que legisle en beneficio de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Daniel Marín, activista integrante de Responde Diversidad A.C., comentó que los temas de diversidad se han trabado en el Congreso local.

"La última es la de reconocimiento de identidad de género en 2017 y, de ahí en adelante, no ha habido ninguna otra, por lo que estas legislaciones que han sido de la transformación no han logrado materializar alguna de estas. En la actualidad, de hecho, hay una carpeta de investigación vinculada a proceso en temas de un transfeminicidio y que bien vendría ya a tener alguna categoría que permita que las mujeres trans víctimas de asesinato puedan tener alguna categoría penal que ayude al desenvolvimiento efectivo de la Fiscalía", detalló Daniel Marín.