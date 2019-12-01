Impulsa Ayuntamiento de Morelos talleres culturales y artísticos en la Casa de la Cultura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 15:47:48

Villa Morelos, Michoacán, a 6 de octubre 2025.- El presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, invitó a todas y todos los morelenses a participar en los talleres culturales y artísticos que promueve la Casa de la Cultura “Profesor J. Guadalupe Díaz Martínez”, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la identidad, creatividad y convivencia comunitaria en el municipio.

“La cultura nos une, nos inspira y nos da identidad. Por eso, queremos que cada morelense encuentre en la Casa de la Cultura un espacio vivo para aprender, compartir y expresarse”, expresó.

Dentro de la oferta cultural destacan dos talleres que se desarrollarán durante el mes de octubre. Primeramente, el Taller de Elaboración de Flores y Cestos, impartido por Guadalupe Orozco, todos los miércoles a las 9:30 a.m. y los lunes a las 5:00 p.m., a partir del 6 y 8 de octubre.

Asimismo, el Taller de Creación Literaria, dirigido a personas de 14 años en adelante, impartido por Vicente Murillo, cronista de Villa Morelos, los días sábado 11, 19 y 25 de octubre, en un horario de 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ante esto, el edil reiteró que la administración trabaja con compromiso por acercar actividades que fomenten la participación social y el desarrollo artístico.

“Queremos que nuestras niñas, niños, jóvenes y adultos se sientan parte de un municipio que valora el arte y la cultura como motores de transformación”, afirmó Julio César Conejo Alejos.

Para mayores informes e inscripciones, las y los interesados pueden acudir directamente a la Casa de la Cultura “Profesor J. Guadalupe Díaz Martínez”.