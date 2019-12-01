Impulsa Ayuntamiento de Morelos la salud bucal a través del DIF Municipal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 19:12:14

Morelos, Michoacán, a 1 de octubre del 2025. - El Ayuntamiento de Morelos, en coordinación con el Sistema DIF Municipal, presentó a la responsable del área de odontología, quien tendrá a su cargo la difusión de recomendaciones y consejos prácticos para promover una buena salud bucal entre la ciudadanía.

Durante la presentación, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, destacó la importancia de acercar servicios de prevención y orientación a las familias.

“Queremos que en Morelos la salud no solo se atienda cuando existe una enfermedad, sino que se fortalezca desde la prevención. Una sonrisa sana es también una vida más saludable, por ello respaldamos plenamente el trabajo que la odontóloga realizará con la comunidad”, afirmó.

El edil resaltó que esta acción forma parte de la política de gobierno municipal de garantizar bienestar y cercanía con la ciudadanía.

“A través del DIF Municipal impulsamos programas que inciden directamente en la calidad de vida de nuestras familias. Cuidar la salud bucal no es un tema menor: conlleva hábitos que previenen enfermedades y reflejan el cuidado integral que queremos promover en nuestro municipio”, agregó.

Por su parte, la odontóloga Vanesa invitó a la población a sumarse a las charlas y actividades de promoción de la salud dental, donde compartirá tips sencillos para mantener dientes y encías sanas, haciendo énfasis en la higiene diaria, la alimentación balanceada y las revisiones periódicas.

Finalmente, Julio César Conejo Alejos reiteró su compromiso con la ciudadanía, al señalar que se seguirá trabajando para que Morelos sea un municipio con más salud, más prevención y más bienestar. “Estos programas son para ustedes, y queremos que los aprovechen plenamente”, concluyó.