Impulsa Ayuntamiento de Morelos acciones por el Día de la Prevención del Suicidio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 20:27:58
Villa Morelos, Michoacán, a 11 de septiembre 2025 – Con motivo de la conmemoración del Día de la Prevención del Suicidio, el Ayuntamiento de Morelos, a través del Sistema DIF Municipal, en conjunto con las jóvenes aspirantes a Señorita Patria 2025, realizaron carteles alusivos a este importante tema, con el objetivo de sensibilizar a la población y generar conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud mental.

En ese sentido, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, resaltó que estas acciones buscan abrir espacios de reflexión y diálogo, especialmente entre la juventud, para reconocer que hablar de lo que sentimos es el primer paso hacia la prevención. 

“La salud mental es tan importante como la salud física, y hoy más que nunca debemos brindar acompañamiento y apoyo a quienes lo necesitan”, subrayó.

Finalmente, reiteró que la administración a su cargo participa activamente en la promoción de la salud de las y los morelenses, trabajando de la mano con instituciones y sociedad civil para prevenir, orientar y acompañar en temas que impactan directamente en la vida comunitaria.

