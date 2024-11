Impugnación no afecta elección de líder del PAN: Vanessa Caratachea

Morelia, Michoacán, a 29 de noviembre del 2024.- El proceso de renovación de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, sigue su curso y la impugnación que existe ante el Tribunal Electoral del Estado no interfiere, indicó Vanessa Caratachea Sánchez, diputada local del PAN.

"Es por parte de un militante de Acción Nacional, él impugna como tal no el registro de Carlos Quintana, impugna como tal el procedimiento porque dice que fue violatorio de sus derechos (...) yo no le veo mayor problema al tema de la impugnación y creo que a veces son patadas de ahogado, que está en su derecho y su inconformidad", comentó la legisladora, quien también es integrante de la comisión permanente de Acción Nacional.

Cuestionada sobre si Carlos Quintana no es un perfil impuesto desde el nacional, aseguró que fue elegido por la mayoría de los liderazgos de blanquiazul del estado.

Respecto a las contiendas a puestos de elección que Carlos Quintana no ha logrado ganar, Caratachea dijo no significa que no sea un buen liderazgo.

"No llegó impuesto es algo que los mismos consejeros tomamos y liderazgos tomamos la decisión de unirnos ante su liderazgo, Carlos ya fue dirigente y secretario del partido conoce las entrañas de Acción Nacional", expresó Caratachea.

El consejo de elección se llevará a cabo en el Consejo de La Piedad, el próximo 15 de diciembre.