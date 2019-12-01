IMPA atenderá a gatitos de PROFEPA tras denuncias en redes sociales, los felinos no serán desalojados 

Morelia, Michoacán, a 4 de octubre de 2025.- Luego de que se realizaran denuncias en redes sociales sobre un posible desalojo de tres gatitos que habitan en el edificio de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Morelia, el Instituto de Protección Animal de Morelia (IMPA) anunció que acudirá a revisar a los felinos.

Minerva Bautista Gómez, directora del IMPA, informó que se pondrán en marcha acciones para garantizar el bienestar de los tres gatitos, los cuales seguirán viviendo en el edificio de dicha dependencia, según confirmó el titular.

"Nos comunicamos con el delegado, con quien hemos estado realizando varios operativos junto con Profepa y, efectivamente, nos comentó que no era esa la situación, el querer desalojar a los animalitos de ahí. Pues era una inquietud de algunos trabajadores sobre la situación de salud de los mismos, y que bueno, el acuerdo era que se iba a revisar y actualizar su cartilla, ver en dónde se les iba a dar de alimentar y dónde iban ellos también a hacer sus necesidades fisiológicas, con la idea, pues, también de preservar el tema de salud general para los trabajadores", comentó Bautista Gómez en entrevista telefónica.

El próximo lunes, el IMPA planea vacunar, desparasitar y realizar pruebas necesarias a los gatitos, a los cuales se les colocará una placa, collar y chip subdérmico.

Además, se coordinarán con PROFEPA para acondicionar un área específica para los gatos.

La directora del IMPA destacó la importancia de fomentar el respeto a la ley y los derechos de los animales como seres sintientes, especialmente en instituciones públicas. Indicó que están atentos a que cualquier escuela o dependencia de gobierno estatal o municipal solicite su apoyo para esterilizar a gatos y perros que habiten en sus edificios.