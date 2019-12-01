IEM no puede intervenir en campañas personalizadas si no afectan proceso electoral: Hurtado Gómez

Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 17:28:41
Morelia, Michoacán, a 12 de marzo del 2026.- El presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio  Hurtado Gómez, señaló que ante los casos de promoción personalizada de algunos servidores públicos, el órgano electoral no puede intervenir mientras no exista una afectación directa al proceso electoral.

En entrevista, el funcionario explicó que los criterios establecidos por los tribunales en materia electoral señalan que debe existir una vinculación clara con el proceso comicial para que las autoridades electorales puedan actuar.

“No aparece en la norma y los criterios de los tribunales marcan que debe haber esa vinculación con el proceso. Lo que está en juego actualmente son los procesos internos; es decir, no hay una afectación al proceso electoral en sentido estricto, sino a los mecanismos internos de selección”, señaló.

Indicó que cuando algún actor político busca posicionarse como aspirante, en realidad no existe ley que lo prohíba mientras no exista una afectación estricta al proceso y protege sus derechos políticos y de asociación. “La afectación es hacia la gente de tu propio partido; por ello, tendrían que comenzar a cuestionar o presentar las quejas correspondientes para que el Instituto pueda revisar el caso”, subrayó.

Asimismo, explicó que técnicamente el organismo electoral no cuenta con elementos suficientes para iniciar una revisión en este momento. Añadió que cualquier ciudadano con aspiraciones políticas tiene derecho de asociación y a militar en un partido, siempre que estas actividades no se realicen utilizando recursos públicos.

Finalmente, precisó que este tipo de revisiones correspondería a las contralorías internas de cada dependencia o a la fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Además, recordó que los tribunales han reconocido figuras políticas como las denominadas “coordinaciones estatales”, por lo que, en estos casos, tampoco se configura un acto anticipado de campaña.

