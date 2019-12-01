IEM fortalece la cultura democrática con la presentación de su revista Testimonios Electorales en la FILL de Morelia

Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2025. En el marco de la 4ª Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia, y como parte de las actividades conmemorativas por su 30 aniversario, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) presentó la revista Testimonios Electorales: Órganos Desconcentrados, SEL y CAEL, Personal PREP, publicación que forma parte del fondo editorial de la institución y que visibiliza la labor de miles de personas que participan en la organización de los procesos electorales.

Durante el inicio del El Consejero Electoral Juan Adolfo Montiel Hernández moderó la presentación y explicó la conformación del acervo editorial del IEM, integrado por la colección Experiencias del IEM, que documenta actividades relevantes del Instituto; la revista Testimonios Electorales, con las vivencias de quienes organizan elecciones; la revista Ombuds Electoral, de carácter académico y con artículos de especialistas; los libros interinstitucionales elaborados en coordinación con otras instancias; y la revista digital Elector, dedicada a difundir las actividades institucionales.

Asimismo, resaltó la magnitud del trabajo humano que implica cada elección, señalando que el IEM llega a contratar de manera temporal a miles de personas que se integran a sus oficinas y a los distintos órganos desconcentrados en todo el estado, que cumplen funciones estratégicas y operativas que garantizan a la ciudadanía ejerza que cada voto cuente.

Posteriormente, la Mtra. Erandi Reyes Pérez Casado, Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEM subrayó la importancia de la coordinación entre el IEM y el Instituto Nacional Electoral (INE) destacando la labor de Supervisores Electorales Locales (SEL) y Capacitadores Asistentes Electorales Locales (CAEL), al tiempo que, explicó que, estas personas son responsables de capacitar a las y los funcionarios de casilla, promover la participación ciudadana, apoyar en el conteo y sellado de boletas, colaborar en el traslado del voto y en el PREP Casilla, “aunque no siempre son visibles, resultan fundamentales para la democracia en Michoacán”, apunto la Mtra. Erandi Reyes.

Finalmente, el Mtro. Juan Pedro Gómez Arreola, Director de Organización Electoral del IEM, señaló que la revista incluye testimonios de 32 integrantes de comités electorales locales, quienes operan los procesos desde los municipios. Asimismo, detalló que entre sus principales tareas están garantizar la seguridad de bodegas y espacios electorales, supervisar el trabajo de SEL y CAEL, aprobar la logística electoral, así como sellar y revisar cada boleta que llega a las mesas directivas de casilla.

De igual manera, subrayó que la cobertura territorial que logra el IEM en un proceso electoral es amplia y presenta características distintas a la del INE, lo que representa un reto mayor en términos de organización y logística.

La participación del instituto en la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia reafirma su compromiso con la difusión de la cultura democrática y abre a la ciudadanía la oportunidad de conocer de cerca las experiencias, testimonios y esfuerzos de quienes hacen posible la organización de elecciones en Michoacán.

Conoce el fondo editorial del IEMich en la siguiente liga: https://goo.su/SgZl