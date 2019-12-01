Humberto Jiménez atiende solicitudes de alumbrado público en zonas vulnerables de Los Reyes, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 14:18:34
Los Reyes, Michoacán, a 26 de septiembre de 2025.- En atención a las necesidades de la ciudadanía, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, encabezó acciones de mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público en espacios deportivos y en las comunidades de Los Palillos, Los Tejones, La Calabaza, Uringüitiro y San José.

“El alumbrado público es una de las demandas más sentidas de las y los reyenses, pues contar con calles y espacios iluminados brinda mayor seguridad y disminuye el riesgo de robos o incidentes. Una ciudad iluminada es una ciudad segura”, expresó el alcalde.

Humberto Jiménez destacó que la Dirección de Servicios Públicos, en coordinación con el área de Alumbrado, mantiene una estrategia permanente para atender de manera rápida y oportuna los reportes de la población.

“Seguiremos trabajando de manera cercana para que ninguna comunidad quede en la oscuridad. Este es un compromiso de nuestro gobierno con la tranquilidad y la seguridad de todas las familias”, concluyó.

