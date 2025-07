Hugo Rangel propone garantizar por ley el 3% del presupuesto para infraestructura deportiva

Morelia, Michoacán, a 9 de julio de 2025.– El diputado Hugo Rangel presentó este miércoles una iniciativa de reforma para establecer en la ley la obligación de destinar al menos el 3% del presupuesto público estatal y municipal a infraestructura deportiva.

“En una sociedad vilipendiada por la marginación, lo que menos se piensa es en el deporte; sin embargo, cuando una pelota recorre la cancha, se enciende la esperanza”, señaló el legislador durante su intervención en tribuna.

Rangel Vargas explicó que actualmente no existen mecanismos claros para saber cuánto se invierte en infraestructura deportiva en Michoacán, lo que impide la planeación de políticas públicas efectivas. “Tuvimos problemas para formular esta iniciativa porque ni siquiera hay estadísticas básicas. Y lo que no se mide, no se puede mejorar”, dijo. Por ello, subrayó la urgencia de establecer un piso legal mínimo que visibilice el abandono del sector.

El legislador por el Partido del Trabajo señaló que, aunque el porcentaje propuesto puede parecer bajo, su inclusión en la ley representaría un acto de justicia social. “Hablar de deporte, es hablar de dignidad. Dignificar los espacios deportivos es apostar por entornos que formen y transformen tanto a las personas como a las comunidades”, sostuvo.

Finalmente, Rangel llamó a sus compañeras y compañeros del Congreso a no minimizar la relevancia del tema. “Como soberanía, haríamos un acto profundo de empatía si dedicáramos aunque sea unos minutos de nuestra agenda legislativa a lo que ocurre en nuestro deporte. Lo que parece irrelevante puede convertirse en algo profundamente transformador”, concluyó.