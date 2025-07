Desmiente Bukele a Harfuch: Niega vínculo con avioneta de traficantes interceptada en México e informa que detenidos son de Sinaloa, Michoacán y Chihuahua

San Salvador, El Salvador, a 9 de julio de 2025.— El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desmintió categóricamente las declaraciones del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, quien aseguró que la avioneta interceptada en Tecomán, Colima, con una carga de cocaína, procedía del territorio salvadoreño.

Según explicó Bukele en un comunicado oficial, la alerta sobre la aeronave fue emitida por Costa Rica el pasado 3 de julio a la 1:00 p.m., cuando detectaron una traza sospechosa al noroeste de su territorio. Fue este país el que activó el protocolo regional a través de la red APAN (Red Centroamericana de Seguridad Aérea), y no El Salvador.

El mandatario salvadoreño sostuvo que, conforme al informe costarricense y a datos corroborados por el Joint Interagency Task Force South (JIATFS) con sede en Key West, Estados Unidos, la avioneta nunca ingresó al espacio aéreo salvadoreño. “La ruta de la aeronave fue muy al sur de El Salvador y Nicaragua, sin ninguna proximidad a nuestro territorio nacional”, afirmó Bukele, acompañando su declaración con una imagen del trayecto registrado.

Además, reveló un dato que aún no había sido publicado oficialmente: los tres tripulantes detenidos por las autoridades mexicanas son ciudadanos mexicanos. Se trata de Leonardo Alonso Parra Pérez (piloto, originario de Sinaloa), José Adán Jalavera Ceballos (copiloto, de Chihuahua) y Felipe Villa Gutiérrez (de Michoacán).

“El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico. No lo hicimos antes, no lo haremos ahora”, sentenció Bukele, exigiendo una aclaración inmediata por parte del Gobierno mexicano y una rectificación pública de las declaraciones del Secretario García Harfuch.

Como respuesta diplomática, el Gobierno salvadoreño anunció que llamará a su embajadora en México a consulta, en señal de protesta formal.