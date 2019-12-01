Hijo de AMLO participa en Parlamento Juvenil del Senado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 15:48:00

Ciudad de México a 2 de octubre del 2025. - El hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ernesto López Gutiérrez, participó en un parlamento juvenil organizado por el senador Saúl Monreal, senador por parte del partido oficialista.

“Acudí al Parlamento Juvenil de estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Intercontinental. Deseo que sean ellas y ellos quienes, muy pronto, se interesen en convertirse en legisladores; que nunca claudiquen y que siempre persigan sus sueños con la convicción de transformar a México”, refirió en sus redes sociales el senador, Monreal Ávila, junto a una foto en la que se ve al hijo menor del exmandatario federal.

El Parlamento inició ayer en la antigua sede del Senado en Xicoténcatl y este jueves continuó; no obstante, los estudiantes salieron temprano para evitar los cierres por la marcha del 2 de octubre.

Jesús Ernesto estudia la licenciatura de Derecho en la Universidad Intercontinental.