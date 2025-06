Hechos violentos en Zitácuaro, reacción a cateo de la FGR, confirma Bedolla: ya hay órdenes de aprehensión

Morelia, Michoacán, a 20 de junio del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que ya fueron identificados los responsables de los hechos violentos ocurridos el pasado jueves en Zitácuaro. Se trata de una célula delincuencial que opera en esa región del oriente del estado, cuyo líder ya cuenta con una orden de aprehensión vigente.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario explicó que los actos de violencia fueron una reacción por parte del grupo criminal por un operativo realizado por autoridades federales, pues la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Ejército Mexicano, catearon propiedades presuntamente ligadas a la delincuencia organizada.

Subrayó que no es la primera vez que dicha célula criminal ataca a civiles inocentes y lamentó el fallecimiento de una menor de edad durante los hechos y mencionó que las personas heridas están recibiendo la atención médica necesaria. Aseguró que no habrá impunidad.

Respecto a las declaraciones del alcalde de Tuxpan, David López Flores, quien pidió a la población no salir de sus casas por la inseguridad, el gobernador hizo un llamado a no alarmar a la ciudadanía y señaló que es necesario transmitir seguridad y no miedo, con el objetivo de mantener la calma entre los habitantes de la región.