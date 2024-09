Hay que seguir trabajando por Michoacán y su gente: Julieta Gallardo

Morelia, Michoacán, a 8 de septiembre de 2024.- Frente a las grandes problemáticas que enfrenta Michoacán, es fundamental seguir trabajando por él desde cada una de nuestras trincheras, porque el estado requiere de cada michoacana y michoacano para salir adelante, apuntó la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.



La diputada por el Distrito de Puruándiro agradeció la confianza depositada en ella a lo largo de tres años en su tarea como legisladora local, y recalcó que su compromiso por seguir trabajando a favor de Michoacán y México continúa inquebrantable, por lo que como ciudadana continuará con la ruta que ha forjado a lo largo de su vida.



“En vísperas de concluir las funciones de la LXXV Legislatura local, es importante un ejercicio crítico sobre lo realizado por ésta, los pendientes y las dificultades enfrentadas, de manera que la Legislatura que está por iniciar funciones no incurra en situaciones similares que dificulten el cumplimiento de la responsabilidad que les fue encomendada”.



Pero también, Julieta Gallardo consideró que las próximas diputadas y diputados deben nutrirse de las experiencias afirmativas consolidadas en la Legislatura saliente, dando seguimiento a asuntos pendientes de dictaminación, los que cuentan ya con un trabajo de análisis y estudio avanzados.



“Es importante que los asuntos pendientes en materia de desarrollo rural, económico, seguridad, y derechos, sean dictaminados por su valor, no por consigna política, y que no se archiven de manera automática, pues también se debe tener en cuenta que su elaboración implicó el ejercicio de recurso público que no debe ser desperdiciado”.



Julieta Gallardo apuntó que por su parte, una vez concluidas sus funciones, continuará trabajando desde la región de Puruándiro a favor del estado y de su gente, porque las problemáticas que enfrenta Michoacán son muchas y resultaría inaceptable darles la espalda e ignorarlas.



“La fuerza de cada michoacana y michoacano, el compromiso con esta tierra generosa y nuestro querido México, es lo que realmente puede construir patria, desarrollo y justicia, y en esas trincheras es donde habré de seguir trabajando”, subrayó.