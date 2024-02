Hay que alejar al Poder Judicial de la política, por encima de la Constitución nadie: ministro Pérez Dayán

Querétaro, Querétaro, 5 de febrero del 2024.- Durante la ceremonia del 107 aniversario de la Promulgación de la Constitución de México de 1917, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, dejó en claro que el Poder Judicial debe estar alejado de la política y nadie debe de estar encima de ella.

El ministro de la Suprema Corte aseveró que los magistrados no deben ser elegidos mediante el voto popular como lo propone el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que los mismos deben tener independencia en sus decisiones.

“El magistrado no es igual al diputado o al senador, el magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública, no va a representar a nadie, no lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio, simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social”, externó durante la ceremonia.

Asimismo, apuntó que encima de la Constitución no debe estar nadie, ni un Poder ni ninguna persona.

“Hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público, defender a la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera atender así. Duele escucharlo, lo sé, pero más doloroso sería dejarlo pasar”, concluyó.