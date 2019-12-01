Hamás acepta liberar rehenes y propone negociar un plan de paz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 16:07:19

Gaza, Palestina, a 3 de octubre del 2025. - Después de la propuesta del presidente Donald Trump, el grupo islamista Hamás anunció que está en disposición de liberar a los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el presidente de los Estados Unidos; también señalaron la amplia disposición a negociar y formar un acuerdo de paz.

Hamás señaló que, en ese contexto, acuerda liberar a “todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos”, “siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para el intercambio”.

La propuesta de Trump sobre el futuro de la Franja y los derechos “inherentes” del pueblo palestino “está vinculada a una postura nacional integral y se basa en las leyes y resoluciones internacionales pertinentes”.

“Se debatirá en un marco nacional palestino integral. Hamás formará parte de él y contribuirá con plena responsabilidad”, concluyó.

Trump dio a Hamás de plazo hasta el domingo a las 18.00 horas de Washington para aceptar el plan de paz que propuso para la Franja y amenazó de lo contrario con que “se desatará un infierno como nunca antes se ha visto” contra el grupo islamista.