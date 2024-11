Hagamos lo contrario a la Federación, vamos por mayor transparencia: Paul Ospital

Querétaro, Querétaro, a 21 de noviembre de 2024.- Si el Gobierno federal desaparece la transparencia, en Querétaro hagamos lo contrario, afirmó el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital Carrera.

“Desaparecen desde el congreso federal, organismos como el INAI a través del cual, teníamos derecho de conocer; por ejemplo, en qué se gasta el dinero gubernamental; además del CONEVAL, organismo encargado de la evaluación de las políticas sociales del gobierno. Entonces, ¿en qué situación vamos a entrar? En el gobierno que, a decir de ellos mismos, es el gobierno perfecto. Claudia Sheinbaum tendrá 10 de 10, porque ya no habrá un órgano que evalúe el impacto de sus programas, sino que ellos mismo se van a autoevaluar, pues dirán que tienen 10”.

El también coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de Querétaro explicó que, con este tipo de iniciativas, el gobierno de la 4T está dando un mensaje a sus gobernadoras y gobernadores, de: cierren la transparencia y la rendición de cuentas.

“Si el gobierno federal desaparece la transparencia, en Querétaro hagamos lo contrario, pongamos el ejemplo a nivel nacional. Para diferenciarnos, porque si no, vamos a caer en que los estados gobernados por Morena van a decir, si esto hace el gobierno federal, nosotros también y van a empezar a desaparecer las cuentas públicas, el escrutinio público sobre el ejercicio del poder y eso, es acabar con la democracia, iremos camino hacia la mediocridad burocrática y el oscurantismo. Vamos a poner a Querétaro en una caja de cristal y que se vea que aquí sí hay transparencia y que los ciudadanos pueden consultar, porque no hay nada que ocultar. Imagínate un presidente municipal que no sea auditado, entonces nos vamos a la mediocridad burocrática y al oscurantismo”.