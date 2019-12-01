Habilitado puente sur del distribuidor Eréndira; funciona a contraflujo: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán, a 6 de Octubre de 2025.- El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, puntualizó que el puente sur del distribuidor vial Eréndira ya opera a contraflujo en el sentido de la avenida Camelinas hacia el Instituto Tecnológico de Morelia. Por el momento, el sentido original mantiene la circulación abierta con un solo carril.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la SCOP indicó que esta medida se implementó para disminuir la carga vehicular en el sentido Camelinas-Tecnológico. Lo anterior es necesario mientras se construye el puente vehicular norte, cuyas acciones afectarán de dos a tres carriles en dicho sentido debido al movimiento de maquinaria pesada.

El carril reversible tiene como objetivo adaptar su sentido a las necesidades del tránsito, sujeto especialmente al movimiento de maquinaria y al traslado de materiales para la construcción del puente norte. La SCOP informará estas variaciones y acciones de logística a través de sus redes sociales oficiales.

Rogelio Zarazúa Sánchez, señaló que el avance total de la obra es superior al 50 por ciento. Se prevé que la solución vial esté lista en enero, mientras que la conclusión completa de la obra se alcanzará en el primer trimestre de 2026.

Indicó que la vía tendrá 10 carriles en total, 6 superiores y 4 a nivel en ambos sentidos y de esta manera dará solución vial a la zona en beneficio de 195 mil habitantes.