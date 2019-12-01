Habilitado puente sur del distribuidor Eréndira; funciona a contraflujo: Rogelio Zarazúa

Habilitado puente sur del distribuidor Eréndira; funciona a contraflujo: Rogelio Zarazúa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 15:13:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 6 de Octubre de 2025.- El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, puntualizó que el puente sur del distribuidor vial Eréndira ya opera a contraflujo en el sentido de la avenida Camelinas hacia el Instituto Tecnológico de Morelia. Por el momento, el sentido original mantiene la circulación abierta con un solo carril.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la SCOP indicó que esta medida se implementó para disminuir la carga vehicular en el sentido Camelinas-Tecnológico. Lo anterior es necesario mientras se construye el puente vehicular norte, cuyas acciones afectarán de dos a tres carriles en dicho sentido debido al movimiento de maquinaria pesada.

El carril reversible tiene como objetivo adaptar su sentido a las necesidades del tránsito, sujeto especialmente al movimiento de maquinaria y al traslado de materiales para la construcción del puente norte. La SCOP informará estas variaciones y acciones de logística a través de sus redes sociales oficiales.

Rogelio Zarazúa Sánchez, señaló que el avance total de la obra es superior al 50 por ciento. Se prevé que la solución vial esté lista en enero, mientras que la conclusión completa de la obra se alcanzará en el primer trimestre de 2026.

Indicó que la vía tendrá 10 carriles en total, 6 superiores y 4 a nivel en ambos sentidos y de esta manera dará solución vial a la zona en beneficio de 195 mil habitantes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae otra presunta implicada en homicidio de colaboradores de Clara Brugada
Intento de asalto a camioneta de valores termina en tiroteo, persecución y accidente, en León; hay 6 heridos
Por amenaza de explosivo desalojan Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM
Detienen en Panindícuaro, Michoacán, a sujeto en posesión de 40 kilos de estupefaciente
Más información de la categoria
La Cuarta Transformación solo le hace reverencia al pueblo de México: Claudia Sheinbaum
AMLO es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo: Claudia Sheinbaum
Desmiente Gobierno de Nuevo León suspensión de clases por triunfo de Aldo de Nigris en La Casa de Los Famosos México 2025; no es motivo de fiesta estatal
Por amenaza de explosivo desalojan Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM
Comentarios