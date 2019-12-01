Habilitadas paradas de transporte provisionales, por construcción del teleférico de Morelia: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 13:35:09

Morelia, Michoacán, a 1 de octubre de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, anunció variaciones en las paradas del transporte público que conectan con la avenida Madero, a la altura del monumento a Lázaro Cárdenas, esto con la finalidad de agilizar el tránsito vehicular en la zona mientras se construye la estación 4 del teleférico de Morelia.

Las paradas de transporte provisionales se establecerán en tres puntos: calzada La Huerta, esquina con Madero, entre las calles Madero y Luis de León Romano; en la zona bancaria de la avenida Madero, en contra esquina con la calle Pedro de Fuentes, y en la esquina con la calle María Rodríguez del Toro de Lazarín.

“La intención es agilizar el tránsito vehicular y evitar que la circulación del transporte público congestione la avenida Madero, mientras se construye la estación 4 del teleférico de Morelia”, precisó la secretaria.

Gladyz Butanda recordó que en días pasados la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad habilitó vías de circulación alternas, a la altura del monumento a Lázaro Cárdenas, justamente en la calle Jesús Solórzano Dávalos, donde la circulación será en doble sentido.

Ello permitirá desahogar el tráfico vehicular en la avenida Madero en su cruce con la calle Josefa Ortiz de Domínguez, donde la circulación es parcial por la obra del teleférico.