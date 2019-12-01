Grupo Salinas amenaza con demandar a la presidenta por “difamación” contra Ricardo Salinas Pliego

Ciudad de México, a 24 de septiembre del 2025. - Grupo Salinas, conglomerado de empresas mexicanas pertenecientes al empresario Ricardo Salinas Pliego, lanzó un comunicado donde se advierte que emprenderán demandas y acciones legales en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por supuestas calumnias y difamaciones en contra de su fundador.

“Mentir cuesta y tiene consecuencias, más aún cuando se trata de una funcionaria pública”, sentencia el comunicado difundido, en el que se señala al gobierno de la mandataria nacional de realizar una embestida autoritaria y una persecución política en contra de Salinas Pliego.

El fundador de Grupo Salinas y sus empresas han sido mencionados más de 200 veces; según el comunicado, se han usado como... “Distractores para desviar la atención de la opinión pública y evitar que se hable de lo verdaderamente importante”, sentencian.

Así entonces, es como confirman sus intenciones de iniciar demandas y acciones legales pertinentes en México y Estados Unidos en contra de la titular del Ejecutivo Federal por difamación y daño moral, con la intención de que cesen “el acoso y las calumnias”.