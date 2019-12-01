GPPAN, a la altura de las necesidades de Michoacán: Carlos Quintana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 15:34:16

Morelia, Michoacán, a 26 de septiembre del 2025. - Acción Nacional cuenta con un Grupo Parlamentario en el Congreso del Estado, que está comprometido con las necesidades de las y los michoacanos, afirmó el Jefe Estatal del PAN, Carlos Quintana Martínez.

En el marco del Primer Informe de Actividades Legislativas del GPPAN, Quintana Martínez, reiteró que las y los diputados de Acción Nacional refrendan su compromiso para reformar y crear leyes que permitan atender, de forma integral, las necesidades más sentidas de las y los michoacanos.

"El Grupo Parlamentario del PAN ha dado muestra de su compromiso, ineludible, con los sectores más vulnerables de Michoacán; el compromiso de Acción Nacional siempre será el de mejorar las leyes para atender integralmente las necesidades más apremiantes de las y los michoacanos”, precisó.

A su vez, Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia, resaltó que las y los legisladores del GPPAN sí son una oposición responsable al oficialismo, pero lo hacen sin polarizar, con argumentos y razonamientos.

"Las y los Diputados del PAN sí nos representan a todas y todos los michoacanos; con argumentos sólidos y sin polarizar, representan dignamente la voz de las y los ciudadanos”, mencionó el Presidente Municipal.