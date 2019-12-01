Gobierno Municipal invita a seguir aprovechando el programa de apoyos en predial “Morelia al Día”

Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre de 2025.- El Ayuntamiento de Morelia invita a la ciudadanía a seguir aprovechando el programa “Morelia al Día”, mediante el cual se otorgan apoyos especiales hasta del 70% en el pago del impuesto predial, con el objetivo de apoyar la economía de las familias y fortalecer los servicios públicos de la ciudad.

Para realizar el trámite, las personas interesadas pueden acudir a los dos módulos habilitados para aplicar este programa: uno en Villas del Pedregal, donde se encuentran las oficinas del OOAPAS, en Av. De la Cantera 707; y otro en las oficinas del Centro de Atención Municipal (CAM), ubicadas en la calle Eduardo Ruiz 570, Centro. Los requisitos son sencillos: presentar identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Una vez presentados los documentos, deberá registrarse y llenar los formatos indicados por el personal; posteriormente recibirá una llamada en la que se le confirmará la aplicación del descuento, momento en que podrá acudir a cubrir únicamente el 30% de su adeudo.

Con este programa, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, mantiene el compromiso con la justicia social y la responsabilidad financiera, al ofrecer facilidades para que las y los morelianos mantengan sus contribuciones al corriente, lo que a su vez permite mejorar la calidad de vida en la capital michoacana.