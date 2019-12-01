Gobierno de Venezuela amenaza con movilización ante posible ataque de EU

Caracas, Venezuela, a 2 de octubre del 2025. - El ministro de defensa venezolano, Vladimir Padrino Lopez, enfatizo este Jueves 2 de octubre ante los medios que su pais esta listo para una movilizacion nacional, en el caso de que estados unidos decida escalar el conflicto en el caribe.

“Está precisamente el estado de conmoción exterior que nuestro presidente ha suscrito y ha firmado y está pasando por todos los pasos constitucionales, para que, en caso de ser agredidos por el imperialismo norteamericano, todo el potencial nacional se convierta en poder nacional y esto pudiese llevar incluso a la movilización nacional, dependiendo de la agresión”, expresó Padrino López en un balance de operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

También denuncio el constante acoso militar implementado por el vuelo de aviones de combate de Estados Unidos, donde el presidente republicano, Donald Trump, mantiene a sus tropas navales en el Caribe con el argumento de combate al narcotráfico, mientras algunos presidentes sostienen crímenes de guerra por parte del gigante norteamericano.

En un aviso confidencial al Congreso, difundido por medios locales, el Gobierno indicó que Trump ha decidido que su país está involucrado en un “conflicto armado” formal con los carteles de la droga y que los miembros de dichos grupos son “combatientes ilegales”.