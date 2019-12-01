Gobierno de Morelia y CEDH fortalecen trabajo por los derechos humanos

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Ayuntamiento de Morelia y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH) consolidaron su colaboración institucional mediante la firma de un convenio orientado a fortalecer la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos en el municipio, reafirmando la visión de un gobierno humano, sensible y cercano a la ciudadanía impulsada por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

En su mensaje, el presidente municipal, Alfonso Martínez, subrayó la importancia de colocar a las personas en el centro del servicio público. Expresó que su administración apuesta a la capacitación y se hace énfasis en los derechos humanos, como es el caso de la capacitación en la Policía de Morelia, y la instalación de las cámaras corporales para garantizar la atención oportuna ante cualquier caso de controversia.

“Nosotros estamos y siempre estaremos de acuerdo en que exista una institución que cuide a los ciudadanos del abuso de autoridad, que tengan una institución a dónde acudir cuando se sientan vulnerados en sus derechos”, afirmó el Alcalde.

Por su parte, el presidente de la CEDH, José Alfonso Mejía Pineda, agradeció al Ayuntamiento su visión garantista y recordó acciones previas que marcan un precedente: “No es la primera vez que construimos y trabajamos en pro de los derechos humanos. Bajo su gobierno, este cabildo otorgó la primera disculpa pública por violaciones graves a derechos humanos, a pesar de que estas violaciones no ocurrieron en su administración,” señaló.

Mejía Pineda aseguró que este convenio de colaboración va a servir para que la Comisión realmente tenga un efecto transformador en la ciudadanía: “Agradezco la voluntad del Ayuntamiento de Morelia y nos ponemos a la absoluta disposición de trabajar todos los días de la mano por garantizar plenamente los derechos humanos de las y los morelianos”.

El acto fue encabezado por el alcalde Alfonso Martínez Alcázar y el presidente de la CEDH, José Alfonso Mejía Pineda. También estuvieron presentes la síndica municipal, Susan Melisa Vásquez Pérez; la secretaria ejecutiva de la CEDH, Marisela Núñez Alcaraz, el Fiscal de Derechos Humanos, Gerardo Herrera, así como la Comisión de Derechos Humanos en el Ayuntamiento, junto con las y los regidores integrantes de dicha Comisión. A este evento se sumaron titulares de dependencias municipales y miembros del Gabinete Legal y Ampliado del Ayuntamiento.