Gobierno de Morelia refuerza fumigaciones y llama a ciudadanía a sumarse en la prevención del dengue 

Morelia, Michoacán, a 14 de septiembre de 2025.– Como parte de las acciones para el cuidado en la salud de la población, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, refuerza las brigadas de fumigación como medida preventiva contra el dengue.

A través de la Secretaría de Bien Común y Política Social, de enero a la fecha se han realizado alrededor de 220 fumigaciones con tecnología de termo-nebulización, beneficiando a diversas colonias y comunidades del municipio, con esta medida de apoyo en el combate al dengue.

No obstante, la autoridad municipal subraya que la aplicación de insecticidas sólo elimina al mosquito adulto transmisor del dengue, pero no a los huevos ni a las larvas, por lo que recalca que la participación ciudadana es fundamental para cortar totalmente el ciclo de reproducción.

En ese sentido, se recomienda a la ciudadanía realizar las siguientes acciones en casa:

• Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).

• Dar vuelta a los objetos que se encuentren en el exterior y que puedan acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambos).

• Cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada tres días.

• Frotar las paredes de los recipientes con una esponja (para desprender los huevos de mosquito que puedan estar adheridos).

• Rellenar los floreros y portamacetas con arena húmeda.

• Mantener los patios limpios y ordenados, así como los jardines libres de maleza.

• Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos.

• Tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

Con estas acciones conjuntas, entre gobierno y ciudadanía, se avanza en la protección de la salud pública y en la reducción de riesgos por enfermedades transmitidas por vector.