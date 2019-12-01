Gobierno de Michoacán dotará al nuevo DIF Uruapan con equipo para mastografías: Gladyz Butanda

Uruapan, Michoacán, a 6 de octubre de 2025.- El nuevo DIF de Uruapan contará con un servicio de mastografía para la detección temprana de cáncer de mama. Con esta acción, se busca generar diagnósticos oportunos de la enfermedad una vez que las instalaciones sean concluidas, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

En el marco del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la funcionaria estatal remarcó la importancia de que el nuevo edificio del DIF Municipal de Uruapan ofrezca un servicio integral que contemple el tratamiento de dicha enfermedad.

“El cáncer de mama es una realidad que puede parecer dura, pero también es una batalla que se puede ganar si actuamos a tiempo. La prevención y la detección temprana son nuestras mejores aliadas”, subrayó al señalar que la edificación del proyecto presenta un avance de 59.15 por ciento.

Gladyz Butanda habló de un servicio de atención integral al señalar que, además de realizar mastografías, en el nuevo edificio del DIF se acondicionarán áreas para ofrecer consultas de medicina general, psicología, ginecología y nutrición, así como servicio dental, todo esto en una espacio que tendrá una dimensión de dos mil 256 metros cuadrados.

“Actualmente, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia opera a una capacidad superior a la que las instalaciones actuales pueden soportar, con espacios mal distribuidos y falta de mantenimiento. Por ello, se están construyendo nuevas instalaciones, infraestructura y equipamientos acordes a las demandas y necesidades de la gente de Uruapan”, concluyó.