Gobierno de Los Reyes fortalece la educación con obras y acciones concretas: Humberto Jiménez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 12:15:03

Los Reyes, Michoacán, a 25 de septiembre de 2025.- Con acciones claras y compromiso hacia la educación, el Gobierno Municipal de Los Reyes, encabezado por Humberto Jiménez Solís, fortalece al sector educativo, considerado clave y prioritario para la administración.

Entre las acciones emprendidas se encuentra la rehabilitación de centros educativos, así como la entrega de becas y apoyos diversos que contribuyen al desarrollo integral de las y los estudiantes del municipio.

Con mucho entusiasmo, se atendió la solicitud de apoyo en mano de obra para pintar el exterior e interior del kínder José Francisco Trinidad Salgado, gracias a la gestión de su directora Julia Cartagena Arroyo, logrando mejorar la imagen y condiciones del plantel para beneficio de la comunidad escolar.

El presidente municipal Humberto Jiménez Solís, junto con el equipo de Obras Públicas, bajo la dirección de Víctor Argüello, continúa sumando esfuerzos para que las niñas y niños de Los Reyes cuenten con espacios educativos más bonitos, dignos y funcionales que promuevan un aprendizaje de calidad.

El alcalde sostuvo que es una prioridad de su administración estar cerca de la gente, atender las necesidades de la comunidad y construir un municipio con oportunidades y bienestar para todas las familias.