Gobierno de Alfonso Martínez atiende de inmediato obstrucción de caminos rurales tras afectaciones por lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 14:10:36
Morelia, Michoacán, a 1 de octubre de 2025.- El Gobierno de Morelia que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, activó de manera inmediata los protocolos de atención a emergencias en la zona rural, tras el derrumbe registrado en la comunidad de Tumbisca, Tenencia de Jesús del Monte, derivado de las intensas lluvias de las últimas horas.

El deslizamiento provocó la obstrucción de caminos con piedras, ramas, troncos y tierra, afectando la conectividad entre Tumbisca y las comunidades de Jesús del Monte; Piedras de Lumbre y El Páramo, de San Miguel del Monte; así como El Ranchito y Parritas, pertenecientes a Atécuaro.

Gracias a la intervención inmediata de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADERM), a través de la Dirección de Desarrollo Territorial, y con el apoyo de maquinaria pesada, se liberó el paso en la zona, retirando materiales que ponían en riesgo a las y los habitantes. Aunado a esto, se repararon dos socavones en el camino al Páramo, garantizando así la seguridad del tránsito.

“Durante la temporada de lluvias los riesgos son mayores; por ello, refrendamos el compromiso del Gobierno de Morelia, bajo el liderazgo del alcalde Alfonso Martínez, de garantizar la seguridad y el bienestar de las familias”, señaló Roberto Carlos López García, titular de la SADERM.

Finalmente, López García afirmó que se mantiene un monitoreo permanente en la zona rural, a fin de responder oportunamente ante cualquier contingencia, con la participación coordinada de todas las áreas municipales.

