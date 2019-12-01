Gobernamos para los michoacanos y no para grupos fácticos: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 13:13:24

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre de 2025.- "Estamos aquí porque el pueblo de Michoacán decidió poner fin a la corrupción y abuso de las instituciones", recalcó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en el marco de su cuarto informe de gobierno. "Llegamos sin compromisos inconfesables, gobernamos para los michoacanos y no para grupos fácticos", dijo.

En el pleno del Congreso del Estado, el titular del Ejecutivo estatal señaló que en cuatro años su gobierno ha demostrado que se encabeza el movimiento de transformación pacífica más grande.

Además indicó que el cuarto año es el mejor para hacer una evaluación a su gestión, pues el primer año fue para rescatar al estado de la inseguridad y déficit financiero, mientras que en el segundo se ordenaron las finanzas y se planificó la inversión social más grande de la historia del estado.

Ramírez Bedolla destacó que su sexenio será recordado por su legado más grande, la infraestructura y obra pública que habrá de dejarse en todo el territorio sin deuda publica a través del programa “Michoacán Construye”.

"En Michoacán no faltaba dinero, sobraba corrupción", aseveró el mandatario estatal, pues se han destinado más de 40 mil millones de pesos en infraestructura pública.