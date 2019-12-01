Gobernador Kuri expresa confianza en servidores públicos durante análisis del informe anual

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 18:15:40

Querétaro, a 25 de septiembre del 2025. - Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, manifestó su confianza en los servidores públicos que comparecerán ante el Poder Legislativo como parte del análisis del informe general que guarda la administración pública en la entidad, correspondiente al cuarto año de ejercicio constitucional del Poder Ejecutivo.

“Los secretarios han dado buenos resultados. Hemos sido un gobierno muy transparente, entregando lo que se nos ha solicitado. Espero que lleguen con toda la confianza de estar trabajando todos los días por lo que queremos”.

Durante la sesión, dijo, se registraron señalamientos por parte de legisladores de Morena, así como diferencias en las posturas entre representantes del PAN y Morena respecto a la situación actual del estado.

Ante estos contrastes, el mandatario defendió los indicadores oficiales en seguridad; sin embargo, reconoció que, aunque pueden pasar cosas.

“En educación estamos en segundo lugar nacional; en salud, conectividad y transporte público, entre los primeros lugares. En transparencia, ocupamos el primer lugar”.

Subrayó que las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación han resultado sin observaciones.

“Nos han revisado muchísimo y todas han sido con cero observaciones. Por supuesto, todo es perfectible, pero los secretarios llegan con muy buenos resultados”.