Gladyz Butanda amplía red ciclista en Uruapan

Uruapan, Michoacán, 2 de octubre de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, habilitó dos mil 229 metros lineales de red ciclista en la rehabilitación de la avenida Paseo de la Revolución, cuya segunda etapa fue inaugurada este jueves por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.



En la inauguración de la obra, Gladyz Butanda subrayó que esta y otras vialidades intervenidas por el Gobierno estatal son muestra de la transformación que está viviendo la movilidad en el estado, una realidad que no se edifica pensando en los automóviles sino en la seguridad del peatón y los ciclistas.



“Michoacán construye un mejor Uruapan y lo está haciendo poniendo como prioridad al peatón, hoy construimos vialidades pensadas para todas y todos”, enfatizó en presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, así como del presidente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez; César Erwin Sánchez Coria, titular del secretariado del Sistema Estatal de Seguridad Pública; Guadalupe Araceli Mendoza Arias, diputada federal, y los diputados locales Juan Pablo Celis Silva y Carlos Alejandro Bautista Tafolla.



La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad remarcó la importancia de que se priorice la seguridad del peatón y el ciclista en la avenida Paseo de la Revolución, una de las principales vialidades del municipio, en la que se rehabilitaron 1.4 kilómetros, con una inversión estatal de 114 millones 130 mil 445 pesos, entre la primera y segunda etapa de la obra.



Gladyz Butanda subrayó que en esta obra se intervinieron tres mil 516 metros cuadrados de banqueta, además de que se colocaron mil 950 metros lineales de guía podotáctil, que ayudará a las personas con discapacidad visual a desplazarse de una manera más segura.



“Con estas obras de movilidad, reafirmamos el compromiso del Gobierno del Estado de crear espacios dignos y seguros para las y los michoacanos, así como el profundo amor y respeto que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla le tiene a Uruapan”, concluyó.