Giulianna Bugarini solicita a la Suprema Corte pronta resolución para respetar la ley y garantizar la prohibición de corridas de toros en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 26 de septiembre de 2025.- La presidenta del Congreso del Estado de Michoacán, diputada Giulianna Bugarini Torres, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, en el marco de sus atribuciones, pida al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito resolver lo antes posible el Recurso de Revisión 174/2025, relacionado con el amparo 705/2025, para asegurar que se cumpla la reforma aprobada por el Congreso que prohíbe las corridas de toros en Michoacán.



En una carta dirigida al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, la legisladora subrayó que la suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Cuarto de Distrito contradice la decisión soberana del Congreso y el marco jurídico vigente, pues permite la organización de espectáculos taurinos en contra de lo aprobado democráticamente por las y los representantes del pueblo.

La diputada recordó que el 2 de abril de 2025, el Congreso aprobó y el 9 de abril se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto que prohíbe espectáculos públicos o privados que impliquen sufrimiento, derramamiento de sangre o muerte de animales, incluyendo de manera expresa los eventos taurinos.

No obstante, bajo la suspensión concedida, se pretende llevar a cabo el próximo 30 de septiembre en Morelia una corrida de toros, lo que representa un retroceso frente al mandato legal y social que protege la dignidad de los animales.

“La ley en Michoacán es clara: no puede haber corridas de toros. Esta suspensión pone en entredicho el respeto al Estado de derecho y vulnera la voluntad democrática expresada en una reforma legítima. La Suprema Corte debe garantizar que prevalezca la norma aprobada por el Congreso”, señaló Bugarini.

Finalmente, la presidenta del Congreso reiteró que esta acción se funda en el respeto a la división de poderes y al Estado de derecho, pero también en la convicción de que Michoacán no puede retroceder en la protección de los seres sintientes ni permitir espectáculos de crueldad como forma de entretenimiento.