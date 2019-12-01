Gatitos que habitan en las instalaciones de la PROFEPA, fueron revisados por personal del IMPA; se encuentran bien de salud

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 17:29:26
Morelia, Michoacán, a 6 de octubre de 2025.- Los gatitos que habitan en las instalaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) se encuentran bien de salud y, para garantizar su bienestar, se les efectuarán más estudios, informó Minerva Bautista Gómez, directora del Instituto Moreliano de Protección Animal.

Al respecto, indicó que efectuaron una visita en PROFEPA, luego de algunas denuncias en redes sociales sobre el presunto desalojo de los gatitos Sol, Pelusa y Benito, acción que fue descartada por el delegado de la dependencia federal.

Bautista Gómez dijo que se constató que los gatitos, dos machos y una hembra, están esterilizados, tienen buen peso y sus dientes están en buen estado. Además, se les colocó un chip y fueron desparasitados.

Apuntó que los michis cuentan con una zona donde son alimentados y realizan sus necesidades fisiológicas, y no representan ningún riesgo de salud en la convivencia con los trabajadores.

La directora del IMPA agregó que el centro de Morelia es una zona con alta presencia de gatitos en inmuebles como mercados, lugares donde ya han efectuado jornadas de esterilización para el control de natalidad.

Recordó a la población que pueden solicitar ante el IMPA jornadas de esterilización, incluso en espacios públicos como escuelas o dependencias.

Noventa Grados
