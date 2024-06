Ganadores de la alcaldía de Cotija todavía no asistían a recoger su constancia de mayoría

Morelia, Michoacán, a 7 de junio del 2024.- Hasta el mediodía de este viernes, la planilla que resultó ganadora de la alcaldía del municipio de Cotija, no se había presentado a recibir su constancia de mayoría ante el consejo distrital del Instituto Electoral de Michoacán.

Araceli Gutiérrez Cortés, consejera del IEM, indicó que el cómputo concluyó. En este caso el triunfo lo obtuvo Juan Pablo Aguilar Barragan, abanderado de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, con 2 mil 961 votos.

"No tenemos precisión en relación con eso sé que se terminó con el cómputo y hasta el día de ayer todavía no estaban recogidas las constancias por parte

estos compañeros, pero no tenemos algún escrito o alguna formalización como tal donde nos precisan las razones por las que no han tomado protesta", apuntó Gutiérrez Cortés, quien dijo que generalmente una vee concluidos los cómputos pasan un aproximado de tres horas para que los ganadores a puestos de elección acudan por su constancia de mayoría.

Datos proporcionados por los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán, informaron el miércoles pasado que el conteo de los votos de Cotija se realizaría en Morelia por temas de seguridad, luego del asesinato de la edil Yolanda Sánchez Figueroa.

En Cotija Michoacán, compitieron por la alcaldía un total de cinco aspirantes, entre ellos Aurelio Santos Contreras del PRD, quien logró mil 534 sufragios, y Estrella Mendoza Méndez, de la coalición Morena, PT y Verde Ecologista,

que obtuvo mil 426 votos.