Fuera Tiliches devuelve esperanza a familia afectada por incendio: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 13:40:06

Morelia, Michoacán, a 14 de marzo de 2026.– La familia de Jorge Rivera y Manuela Ixtlá, quienes recientemente perdieron gran parte de su patrimonio a causa de un incendio, comenzó a recibir apoyo solidario de la ciudadanía a través del programa Fuera Tiliches, impulsado por el diputado y líder social Juan Carlos Barragán.

Gracias a las donaciones de muebles, artículos del hogar y otros objetos que muchas familias ya no utilizan, esta familia podrá poco a poco reconstruir su hogar y recuperar lo que perdieron tras el siniestro.

El programa Fuera Tiliches se ha convertido en una red de solidaridad que conecta a personas que desean donar cosas que ya no usan con familias que, por alguna emergencia o accidente, han perdido su patrimonio.

“Cuando nos preguntan para qué ocupamos las cosas que ya no se necesitan en casa, la respuesta es muy clara, para ayudar a otras familias. Muchas veces, por un accidente o una emergencia, hay quienes pierden todo. Lo que para algunos ya no se usa, para otros puede significar volver a empezar”, destacó Barragán.

El legislador agradeció la generosidad de la ciudadanía que se suma a esta iniciativa, señalando que cada donación representa una oportunidad para que más familias puedan salir adelante en momentos difíciles.

“De eso se trata Fuera Tiliches de convertir la solidaridad en apoyo real para quienes más lo necesitan”, indicó.

Las personas interesadas únicamente deben enviar un mensaje o llamar al 443 698 4440 para agendar la recolección.