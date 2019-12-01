"Fue una tragedia" Peña Nieto aborda caso Ayotzinapa en “PRI: Crónica del fin”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 17:58:18

Ciudad de México, a 26 de septiembre del 2025. - El expresidente Enrique Peña Nieto reapareció en la docuserie “PRI: Crónica del fin”, dirigida por la periodista Denise Maerker, el ex mandatario abordo los temas mas polemicos de su sexenio, el caso mas sonado, Ayotzinapa y los 43 normalistas desaparecidos.

El 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Peña Nieto aseguró que fue una tragedia que lo marcó, pero reiteró su respaldo a la llamada “verdad histórica” presentada en enero de 2015 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam.

“Lo hecho, hecho está. Para mí fue una tragedia. Yo sigo pensando lo que ya sabemos: lo que han denostado como ‘la verdad histórica’. Quítale el nombre, pero no altera lo que hasta ahora he conocido de las nuevas investigaciones”, declaró.

Otro de los momentos clave del documental se centra en el escándalo de la Casa Blanca de Angélica Rivera, exprimera dama y ex esposa del entonces presidente. Peña Nieto reconoció que el tema fue mal manejado.

“La Casa Blanca fue un manejo de crisis equivocado. Creo que nunca debió de haber dado la cara de un tema que correspondía al Presidente de la República”, dijo

la residencia valuada en 86 millones de pesos dañó fuertemente la imagen del gobierno priista y se convirtió en símbolo de opacidad y conflicto de interés.

Lo comentado por Enrique Peña Nieto en “PRI: Crónica del fin” reactiva el debates sobre Ayotzinapa, que ademas empalma con las fechas de la conmemoracion de la tragedia. La poblacion quedo impactada ante los casos de la Casa Blanca y el papel del PRI en la política mexicana, a más de una década de su llegada a Los Pinos.