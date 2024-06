Fortalecen la seguridad y garantizan el acceso al agua en el Estado de Querétaro

Querétaro, Querétaro 20 de junio 2024.- Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro firmó como testigo de honor el convenio de colaboración entre el vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy y el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández para fortalecer la seguridad y garantizar el acceso al agua en el Estado, mediante la instalación de estaciones de seguridad en las diversas oficinas de la CEA.



Durante la signatura del documento que establece el compromiso de ambas instituciones para conjuntar esfuerzos y recursos, compartir conocimientos e información para reforzar sus respectivas capacidades, el vocal Ejecutivo de la CEA, informó que estas acciones coadyuvan a que el tema de vandalismo en sus instalaciones no sea una excusa para otorgar un servicio de calidad.

Expuso que con una inversión de cinco millones de pesos a la fecha han colocado 20 estaciones de seguridad en diversas instalaciones de la CEA, donde se registra el mayor índice de vandalismo, las cuales operan con Inteligencia Artificial, mismas que pueden reconocer caras y vehículos.



Vega Ricoy informó que el proyecto es instalar 20 estaciones de seguridad cada año hasta que finalice la administración estatal, las cuales están coordinadas con la SSC y el C5, actualmente, dijo, se dispone de personal para operar las 24 horas del día, los siete días de la semana para dar seguridad los 365 días al año.



Al celebrar este convenio, reportó que con la instalación de las primeras 20 estaciones de seguridad han reducido los temas de vandalismo en un 90 por ciento, acción que refrenda el compromiso de la CEA de brindar el mejor servicio a las y los queretanos.



Detalló que esta signatura también comprende prestar las instalaciones que tiene la Comisión en todo el estado, para que puedan instalar ahí también infraestructura, a fin de garantizar mayor cobertura en materia de seguridad.

“Entonces agradecerle señor Gobernador todo el apoyo, que se sienta seguro que las instalaciones de la CEA no van a ser un pretexto en tema de vandalismo, no va a ser un tema, jamás un pretexto de que no funcionan o que me robaron algo, estamos tratando de ser preventivos, nos tomará el resto del sexenio y vamos a un ritmo de 20 estaciones por año”, puntualizó.