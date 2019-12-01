Fortalecen habilidades psicosociales 51 servidores públicos en la SEGOB

Querétaro, Querétaro, 6 de octubre del 2025.- En el marco del proyecto de “Fortalecimiento de habilidades psicosociales para atención ciudadana en materia de Desarrollo Político”, 51 servidores públicos de la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social de la Secretaría de Gobierno (SEGOB) realizaron el curso de Primeros Auxilios Psicológicos.

Durante su mensaje, el secretario de Gobierno del Estado, Eric Gudiño Torres, destacó la importancia de visibilizar y reconocer la salud mental como un estado de bienestar en el que una persona es consciente de sus propias capacidades, que puede afrontar las tensiones de la vida y trabajar de forma productiva.

“Es fundamental generar y proveer acciones que fortalezcan el bienestar emocional, psicológico y el manejo de crisis de nuestros servidores públicos. Por ello se creó y puso en marcha este proyecto de capacitación enfocada a la psicología de masas y el manejo de crisis que les proveerá de herramientas para su desarrollo profesional y mental”, afirmó.

Con estas herramientas (agregó), el trabajo en las concertaciones, en el apoyo a las marchas y en la atención directa a la ciudadanía, se realizará con un enfoque psicosocial que tendrá como resultado la estabilización emocional, la identificación de riesgos y la posibilidad de generar estrategias para la protección integral, que contribuya directamente a la convivencia pacífica y a transformar positivamente los conflictos en áreas de diálogo y oportunidad.

El proyecto se desarrolló mediante tres líneas de acción: capacitación en materia de intervención en crisis y psicología de masas al personal; supervisión de casos, contención emocional y desactivación emocional del personal: y fortalecimiento grupal de habilidades psicoemocionales y de autocuidado del personal.