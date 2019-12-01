Fortalecen acciones interinstitucionales para garantizar los derechos de las mujeres queretanas

Fortalecen acciones interinstitucionales para garantizar los derechos de las mujeres queretanas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 07:32:55
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Querétaro, Querétaro, 13 de marzo del 2026.- La secretaria de las Mujeres, Sonia Rocha Acosta, y el secretario de Gobierno del Estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, encabezaron la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM) y la Décima Primera Sesión Ordinaria del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, espacios clave para coordinar las acciones institucionales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres en la entidad.

Durante las sesiones, se reafirmó la importancia de fortalecer el trabajo interinstitucional para prevenir y atender las violencias contra las mujeres, así como para impulsar políticas públicas que promuevan la igualdad sustantiva en Querétaro.

La Secretaría de las Mujeres, como Secretaría Técnica de ambos sistemas, dio seguimiento a los acuerdos y estrategias que permiten articular esfuerzos entre dependencias estatales y municipales para avanzar en la protección de los derechos de las mujeres.

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