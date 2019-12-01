Fortalece SEDESU condiciones de tianguistas en Tequisquiapan

Tequisquiapan, Querétaro, 4 de febrero del 2026.- Con el objetivo de fortalecer las condiciones laborales de los comerciantes del tianguis Jade de Tequisquiapan, el titular de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la entrega de kits de lonas y extensiones eléctricas a 100 integrantes de la agrupación.

A través de este apoyo, comentó el funcionario, los tianguistas contarán con equipamiento que les permita brindar un mejor servicio a los usuarios y operar en condiciones más seguras y ordenadas.

Del Prete Tercero destacó que la entrega se realizó en atención a la solicitud de la Federación de Uniones de Comerciantes Queretanos en Pequeño del Estado A.C. (FUCQ), mediante el Subprograma de Apoyo a Sectores Económicos (PASE), el cual impulsa el desarrollo y fortalecimiento de los sectores productivos locales.

Indicó que actualmente los tianguis son una base importante de la economía, por lo que se les debe apoyar para que sigan vendiendo más y el trabajo de la SEDESU es promover el desarrollo económico para que los comerciantes tengan más dinero en la bolsa.

“Este es un apoyo que les estamos dando, que proviene de sus impuestos y esos impuestos se traducen en un beneficio para ustedes, en un manteado y una extensión, pero aquí no acaban los apoyos, mi responsabilidad es que les vaya bien económicamente”, señaló.

Durante su intervención, el presidente municipal de Tequisquiapan, Héctor Magaña Rentería, aseguró que los comerciantes ponen el ejemplo al salir a trabajar todos los días para llevar el sustento a sus casas; y puntualizó que desde la SEDESU se impulsa la economía y gran parte de ello se debe al trabajo que se ha hecho en la administración estatal para generar prosperidad.