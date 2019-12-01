Fortalece lazos Gobierno de Querétaro con cámaras empresariales locales

Querétaro, Querétaro, 24 de septiembre del 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, celebró un encuentro con líderes de cámaras empresariales que representan a diversos sectores productivos de la entidad, en aras de mantener un diálogo abierto que garantice tender puentes de colaboración y permita dar continuidad al trabajo estratégico que, durante los últimos años, ha posicionado al estado como un referente nacional en competitividad y crecimiento económico.

Durante el encuentro que significó un ejercicio de suma de voluntades, Kuri González refrendó el compromiso del gobierno estatal por seguir generando condiciones que den certeza a las y los empresarios para impulsar la creación de más empleos y el fortalecimiento del sector productivo local.

En este marco, donde se les reconoció como actores clave para la economía estatal también participó el jefe de Gabinete, Rogelio Vega Vázquez Mellado; el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Del Prete y el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías.