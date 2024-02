Fortalece Gobierno de Querétaro colaboración con las Naciones Unidas

Querétaro, Querétaro, 29 de febrero de 2024.- El titular del Poder Ejecutivo estatal, Mauricio Kuri González, y el coordinador residente de las Naciones Unidas en México, Peter Grohmann, encabezaron en la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) el Diálogo entre el Gobierno del Estado y el Sistema de la ONU, evento en el que también se presentó el Informe Subnacional Voluntario que acredita el compromiso de la entidad con la Agenda 2030.

Durante su discurso, Kuri González, destacó las ventajas competitivas del estado, así como las acciones que le han valido reconocimientos nacionales e internacionales. Al respecto, precisó que dichos logros se deben a que en Querétaro la prioridad es la población.

“Aquí en Querétaro ponemos en el centro de toda nuestra acción a las y los ciudadanos. No solamente nos ponemos sus zapatos, sino que caminamos con ellos. El que tiene el problema, tiene la solución. Por eso trabajamos en los 11 mil kilómetros cuadrados que tiene el estado para seguir apoyando a los más necesitados, a los más vulnerables; pero entendiendo que el apoyo tiene que ser de forma subsidiaria, solamente por cierto tiempo mientras lo necesitan, no permanente, porque si no estaríamos cortándoles las alas para que pudieran crecer y pudieran hacer crecer a nuestro estado”.

Mencionó que el rumbo de la entidad debe estar definido por la Agenda 2030 y en este sentido celebró que en Querétaro haya ciudadanas y ciudadanos exigentes y dispuestos a dar seguimiento al trabajo que desempeñan las autoridades que los representan.

“Lo que más nos ayuda a ser mejores es que tenemos una ciudadanía que es muy exigente (…), con tantos ciudadanos tan exigentes nos ayudan a ser mejores servidores públicos, y por eso estamos trabajando todos los días para darles el mejor servicio a las y los ciudadanos”.

Exhortó a su equipo de trabajo a continuar trabajando con el Sistema de las Naciones Unidas, aprovechar sus mediciones y mantener a sus integrantes cerca para llevar a Querétaro al siguiente nivel.

El coordinador residente de las Naciones Unidas en México, Peter Grohmann, distinguió a Querétaro en rubros como desarrollo económico, desarrollo sostenible, reducción de la pobreza, empleo y su apuesta al Nearshoring con un impacto positivo para la sociedad.

Agradeció el compromiso de la administración estatal con la Agenda 2030, misma que, dijo, ocupa un lugar claro en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, y que se refleja en los programas prioritarios en materia de seguridad, agua, energía, movilidad y gobierno digital.

Ponderó que la colaboración entre las Naciones Unidas en México y el Gobierno de Querétaro ha sido muy provechosa, pues tres de sus agencias trabajan con 14 dependencias e instituciones en temas de mujeres, juventudes, desarrollo social, salud, desarrollo integral de la familia, vivienda, desarrollo urbano, desarrollo sustentable, energía, turismo sostenible, aeronáutica, finanzas, cultura, deporte y recreación. Además, señaló que tres áreas más ya tienen conversaciones iniciales para tratar asuntos relacionados con desarrollo agrícola, protección civil y movilidad urbana.

“Gracias Gobernador por la invitación, gracias por el compromiso y con el lema de la Agenda 2030. Nuestro enfoque siempre es la gente y que no se deje a nadie atrás. Estoy seguro que, con el compromiso de ustedes, junto con las Naciones Unidas, vamos a lograr un mayor desarrollo para la gente en Querétaro”.