Fortalece Gobierno de Michoacán acciones para la reinserción social: Segob

Morelia, Michoacán, a 6 de octubre de 2025.- En el marco de la Jornada de Fortalecimiento Institucional, el Gobierno de Michoacán refrendó su compromiso con la dignificación del Sistema Penitenciario y el impulso de políticas enfocadas en la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

Durante el acto realizado en el Centro Penitenciario “David Franco Rodríguez”, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, refrendó el compromiso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de garantizar mejores condiciones para el respeto pleno a los derechos humanos y garantías de las y los internos.

De igual manera, Zepeda Villaseñor reconoció el trabajo del coordinador del Sistema Penitenciario, Elías Sánchez García, y de su equipo, quienes, dijo, han logrado consolidar un esquema de atención más humana y eficaz dentro de los centros penitenciarios del estado.

“Continúen dignificando la vida humana en los penales; cuentan con un servidor y con el respaldo del Gobierno del Estado”, expresó Zepeda Villaseñor al felicitar al personal penitenciario por su compromiso y trayectoria.

Durante la jornada se entregaron 18 reconocimientos a elementos de seguridad y custodia por tres décadas de servicio, además de uniformes para la Unidad K-9 de la Policía Procesal y dos vehículos nuevos para fortalecer las labores de la Dirección de Medidas Cautelares.

Acompañado por el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, y por el coordinador Elías Sánchez, Zepeda Villaseñor también realizó un recorrido por diversas áreas operativas, entre ellas la Unidad Interna de Protección Civil, el Instituto de Formación Penitenciaria, la Unidad de Bienestar Integral y la especializada para adolescentes y adultos jóvenes, con el objetivo de supervisar su funcionamiento y avances.

Como parte de las acciones de bienestar, el encargado de la política interna, además inauguró el empastado de la cancha de futbol rápido en donde estuvieron presentes directores de los 11 penales de la entidad y el exjugador del Atlético Morelia, Claudio da Silva Pinto “Claudhino”, quien realizó el tiro inaugural. En este espacio deportivo participarán en un torneo más de 40 equipos integrados por personas privadas de la libertad.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán busca consolidar un modelo penitenciario enfocado en la reinserción social, la capacitación y el respeto a los derechos humanos, elementos fundamentales para construir una sociedad más justa e incluyente.