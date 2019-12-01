Fortalece Ayuntamiento de Morelos el desarrollo rural sustentable con más de 2 millones de pesos en apoyos al campo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 19:50:57

Villa Morelos, Michoacán, a 13 de septiembre 2025.– El presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, destacó que durante este año su administración ha impulsado una serie de acciones y programas estratégicos en el área de Desarrollo Rural Sustentable, con el objetivo de respaldar a las y los productores, mejorar la productividad y fortalecer la economía local.

Entre los programas implementados sobresale el apoyo directo al campo, mediante la entrega de fertilizantes, medicamentos foliares, plaguicidas y semillas, con una inversión histórica de 448 mil 650 pesos, beneficiando de manera directa a decenas de familias productoras del municipio.

Asimismo, se realizaron asesorías técnicas, apertura y mejoramiento de caminos saca cosechas, programas de reforestación y una estrecha coordinación con la Asociación Ganadera, con una inversión de 88 mil pesos, lo que permitió canalizar diversos apoyos, capacitaciones y gestiones para el sector pecuario.

En materia de infraestructura, se logró la construcción y rehabilitación de canales de riego y el impulso a la piscicultura con la siembra de 20 mil crías de tilapia, con una inversión de 14 mil pesos. Además, se destinaron 950 mil pesos para el volteo de tierras y 850 mil pesos para tractor, fortaleciendo la capacidad productiva de los agricultores.

De igual manera, se otorgó un subsidio de maniobras de tractor por 465 mil 639 pesos, se adquirió un silo metálico con un valor de 6 mil 600 pesos y una báscula de 65 mil pesos, herramientas fundamentales para el manejo eficiente de los cultivos y la producción.

El edil resaltó que todos estos apoyos son reflejo del compromiso de su gobierno con el desarrollo sustentable y el bienestar del campo morelense, reconociendo que invertir en el sector rural es invertir en el futuro del municipio.

“Nuestro compromiso es caminar de la mano con quienes trabajan la tierra, porque ellos son la base de nuestra economía y de nuestra seguridad alimentaria”, concluyó Conejo Alejos.