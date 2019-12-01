Flotilla Sumud avanza hacia Gaza y entra en “zona de alto riesgo”

Gaza, Palestina, a 30 de octubre del 2025. - La flota de más de 40 navíos que lleva ayuda humanitaria al enclave palestino se declaró "en alerta máxima" la madrugada del miércoles, al entrar en la "zona de alto riesgo" en su travesía hacia Gaza, en un sector donde Israel ha interceptado anteriormente otras embarcaciones pese a ser aguas internacionales.

"Estamos en alerta máxima", avisó la flotilla a través de su canal de Telegram a las 03:03 GMT. "Hemos entrado a la zona de alto riesgo, el área donde flotillas anteriores han sido atacadas o interceptadas. Permanezcan alerta", agregó.

Según la radio pública israelí Kan, el Ejército se prepara para interceptar los más de 40 navíos de la Flotilla que se dirigen hacia Gaza, con el fin de llevarlos al puerto de la ciudad de Asdod (centro de Israel), donde serán interrogados y deportados como en ocasiones anteriores.

España, que envió un buque de acción marítima (BAM) como apoyo a la flotilla, dijo que este ya se encuentra en un radio operativo para posibles rescates.

En tanto, el Gobierno italiano informó que la fragata naval Alpino, que había enviado para asistir a los barcos de la flotilla en caso de necesidad, emitirá una última llamada la noche del 1 de octubre, cuando el buque se encuentre a menos de 150 millas náuticas de la costa de Gaza, para embarcar a los integrantes que quieran regresar.