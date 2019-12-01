Fiscalía General participa en feria educativa sobre derechos y cuerpo en Tarímbaro

Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre de 2025. - La Fiscalía General del Estado de Michoacán participó en la Feria “Ola Disidente: Mi Cuerpo, Mis Derechos”, con el objetivo de promover los derechos humanos, la prevención de la violencia y el uso responsable de las plataformas digitales entre las y los adolescentes.

Durante un encuentro organizado por la Secretaría del Bienestar de Michoacán, Miguel Correa Zamudio, de la Policía Cibernética de la FGE, impartió la charla “¿Qué pasa si rolo un pack?”, en la que alertó sobre los riesgos de compartir contenido íntimo en línea. Explicó las consecuencias legales, cómo estas conductas afectan la intimidad sexual de los jóvenes y destacó la política de cero tolerancia del estado frente a la violencia digital. Además, ofreció estrategias para prevenir este tipo de riesgos entre las juventudes.

Así mismo, personal de la Dirección de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, instaló módulos de informacion para hablar con claridad y cercanía sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, los diferentes tipos de violencia, y cómo denunciar cualquier acto que vulnere su integridad.

La feria reunió a más de mil 200 estudiantes, quienes se mantuvieron participando en las actividades y demostraron gran interés en los temas abordados, informándose sobre la prevención del delito, la defensa de los derechos humanos y la construcción de entornos seguros, libres de violencia y con justicia para todas y todos.

En la Feria estuvieron presentes autoridades y representantes de distintos niveles de gobierno y organizaciones civiles, entre ellos Eric Nicanor Gaona García, Presidente Municipal de Tarímbaro; Andrea Janet Serna Hernández, Secretaria del Bienestar; David Alfaro Garcés, Director General del COBAEM; Diovana Rodríguez Corona, de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la FGE; Elizabeth Niño Merino, Directora del plantel Tarímbaro; Karla García Carrera, representante de la Senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega; y Marco Antonio Flores de la Torre, Director General del ICATMI, así como diversas colectivas defensoras de los derechos de las mujeres.