FGR no tiene materia para solicitar extradición de Carlos Ahumada: Rosa Icela Rodríguez

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 13 de junio 2024.- Ni la Fiscalía de la Ciudad de México, ni la Fiscalía General de la República (FGR), cuentan con materia para solicitar la extradición del argentino-mexicano, Carlos Ahumada, indicó la titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Asimismo, durante su participación en la conferencia de prensa del presidente de México, la secretaria Rodríguez Velázquez señaló que el empresario contaba con un amparo para no ser reaprehendido, y algunos de los delitos que se imputaron ya prescribieron.

“Había una de orden de reaprehensión, se paró contra esta orden y no se puede cumplir esa orden, no se puede aprender a esta persona porque tiene un amparo. También se especifica que en algunas otras causas, ya prescribieron, entonces, eso es lo que legalmente corresponde, y esa es la causa por la que no hay una orden de extradición”, explicó la funcionaria federal.

Por otra parte, afirmó que esos son los datos con los que cuenta el gobierno federal; no obstante, comentó que los detalles del litigio los tiene la FGR y la FGJ de la CDMX.