Festival Internacional de Cine de Morelia celebrará su 23ª edición

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 12:37:55

Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre de 2025.– En el marco de los grandes eventos que posicionan a la capital michoacana como referente cultural, turístico y social, fue anunciado el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) en su vigésima tercera edición, que se llevará a cabo del 10 al 19 de octubre.

Durante el anuncio, Alejandra Medina Cortés, Enlace Institucional del Festival, agradeció el respaldo del Ayuntamiento de Morelia, que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, por brindar las facilidades para que este encuentro cinematográfico —el más importante de México y uno de los más relevantes de Latinoamérica— continúe proyectando a la ciudad a nivel mundial.

El Festival contará con 102 películas en competencia, además de estrenos nacionales e internacionales de gran relevancia. La inauguración oficial se realizará el 10 de octubre en el Teatro Mariano Matamoros, con la proyección de “El Agente Secreto”, del director Kleber Mendonça Filho. Entre las figuras invitadas destacan Juliette Binoche, Lucrecia Martel, Óliver Laxe, Robin Campillo, Laurent Cantet y la multipremiada Ava DuVernay, quien presidirá el jurado de largometraje mexicano.

Como parte del apoyo municipal, se realizará una función especial al aire libre con la película “Robot Dreams” del cineasta español Pablo Berger, reafirmando el interés del Ayuntamiento en promover el arte, la convivencia social y el turismo cultural.

El presidente Alfonso Martínez Alcázar ha reiterado que el FICM es una de las cartas más fuertes de Morelia para fortalecer la identidad cultural, atraer visitantes y consolidar el prestigio internacional de la ciudad.

Para conocer el programa y las actividades del Festival, las personas interesadas pueden visitar la página oficial https://moreliafilmfest.com/, así como las redes sociales oficiales de este gran evento.