Festival de Música de Morelia reunirá a 700 artistas de 14 países en su 36ª edición

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre de 2025. - Como parte de los grandes festivales que consolidan a la capital michoacana como un referente cultural y turístico, fue presentado el Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez”, que celebrará su 36ª edición del 14 al 23 de noviembre, con la participación de 700 artistas provenientes de 14 países.

La directora general del Festival, Verónica Bernal Vargas, agradeció al Ayuntamiento de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, por el respaldo y las facilidades para que esta fiesta musical continúe proyectando a la ciudad a nivel nacional e internacional. También reconoció el trabajo de la secretaria de Turismo, Thelma Aquique, por su compromiso en la promoción de los festivales que enriquecen la vida cultural de Morelia.

La programación abrirá con la Orquesta de Cámara de Berlín y cerrará con la Filarmónica de Colombia. Entre los momentos más esperados, está el concierto gratuito de Paquito D’Rivera y su quinteto en la Plaza Valladolid, donde el compositor y clarinetista cubano, galardonado con más de 16 premios Grammy, deleitará al público. El programa del Festival contará con una batucada de Brasil y los vistosos tapetes florales de Tapamban, además de los conciertos en los principales recintos de la ciudad, incluyendo el Palacio Municipal.

Los boletos ya están disponibles en la página oficial festivalmorelia.mx, con un 30% de descuento durante septiembre, fomentando el acceso y la participación de público local, nacional e internacional.

Este festival, junto con los demás eventos culturales de fin de año, fortalece la identidad de Morelia, genera turismo y derrama económica, y coloca a la ciudad como una de las capitales culturales más importantes de México.