Felipe Calderón defiende su lucha contra el crimen organizado y se deslinda del caso García Luna

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2024.- El expresidente de México, Felipe Calderón, ha roto el silencio tras la sentencia de su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue condenado por un tribunal en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y corrupción. En una serie de publicaciones en Twitter, Calderón defendió su estrategia de seguridad y ofreció su perspectiva sobre el polémico caso, subrayando que enfrentarse al crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de su vida, pero que volvería a tomarla "porque es lo correcto".



Calderón reconoció que su política de seguridad, implementada durante su administración (2006-2012), tuvo aciertos y errores, pero insistió en que fue una respuesta necesaria para combatir a un "enemigo poderoso" que busca capturar al Estado, es decir, controlar territorios y corromper instituciones. Según el exmandatario, cuando dejó el gobierno en 2012, el Estado "avanzaba y el crimen organizado retrocedía", enfatizando que la lucha no fue responsabilidad de una sola persona, sino de "TODO UN EQUIPO DE GOBIERNO".



Sobre la sentencia de García Luna, Calderón manifestó no haber tenido conocimiento de actividades ilícitas por parte de su excolaborador durante su mandato. Señaló que no recibió evidencia verificable ni información de agencias de inteligencia nacionales o extranjeras que lo vincularan con el crimen organizado. Aunque dijo no haber tenido acceso a las pruebas presentadas en el juicio, afirmó ser un "hombre de leyes" y respetar las decisiones de los tribunales, destacando que quienes infringen la ley deben asumir las consecuencias.



El expresidente también aprovechó la oportunidad para criticar la polarización política actual en México y reflexionar sobre la necesidad de una "unidad de propósito" para derrotar al crimen organizado. Argumentó que un país dividido puede ser fácilmente derrotado, mientras que uno unido tiene la capacidad de prevalecer en esta lucha. Calderón sugirió que el nuevo gobierno tiene la oportunidad de aprender de los errores del pasado y convocar una verdadera política de Estado en materia de seguridad y justicia, más allá de la polarización.



Finalmente, el exmandatario dejó abierta la reflexión para la sociedad mexicana, especialmente para los jóvenes, sobre la eficacia de las políticas de seguridad implementadas desde su gobierno hasta la actualidad. En su opinión, la lucha contra el crimen organizado es una obligación del Estado para proteger a los ciudadanos y hacer cumplir la ley, y abdicar frente a este problema significa abandonar a las familias mexicanas a su suerte.



Calderón concluyó sus publicaciones reiterando su postura de que luchar contra el crimen organizado es lo correcto, no solo en términos legales y morales, sino también políticamente, y que seguirá defendiendo esa visión a pesar de la controversia que rodea el caso de García Luna.